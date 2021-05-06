TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa
TRT EBA TV ortaokul 6 Mayıs 2021 8 Nisan Perşembe yayın akışı
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Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01