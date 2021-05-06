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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 06.05.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV ortaokul 6 Mayıs 2021  8 Nisan Perşembe yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
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OrtaokulEbaYayın AkışıPerşembeTrt Eba Tv
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