İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi

 

 

 

 

08:50 EBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

09:30 KUR’AN-I KERİM ORTAOKUL

10:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

10:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

11:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

12:00 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

12:30 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

13:00 2. TBA KUŞAĞI (TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ)

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

14:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

14:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL

15:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

15:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

16:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

16:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

17:00 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

17:30 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

18:00 2. TBA KUŞAĞI (TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ)

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

19:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

19:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL

20:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

20:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

21:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

21:40 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

22:10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

22:40 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

23:10 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

23:40 2. TBA KUŞAĞI (TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ)

00:10 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

00:40 Kapanış

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?
Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri
2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri
2021 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? 2021 sorumluluk sınavı yapılacak mı?
2021 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? 2021 sorumluluk sınavı yapılacak mı?
Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?
Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışında neler var?
Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir?
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmenin tabirleri ve yorumları
Fiili Hizmet Süresi Zammı kimlere verilir? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2021
EDHO Hızır'ın yeni düşmanı Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Hakkı Ergök hakkında bilgiler
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2021
Kırmızı Oda 40. bölüm TV 8 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Kıbrıs 10. yeni bölümde neler olacak?
Resmi Gazete'de 15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Arka Sokaklar 592. bölüm tek parça izle - Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.