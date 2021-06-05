TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi

08:50 EBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

09:30 KUR’AN-I KERİM ORTAOKUL

10:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

10:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

11:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

12:00 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

12:30 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

13:00 2. TBA KUŞAĞI (TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ)

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

14:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

14:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL

15:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

15:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

16:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

16:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

17:00 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

17:30 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

18:00 2. TBA KUŞAĞI (TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ)

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

19:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

19:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL

20:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

20:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

21:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

21:40 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

22:10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

22:40 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

23:10 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

23:40 2. TBA KUŞAĞI (TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ)

00:10 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

00:40 Kapanış

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…