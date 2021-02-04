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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 4 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:03
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı sabah 09:00’de Metin Türleri Ayırt Etme ile başlıyor ve akşam 22:00’da Yetişkin kuşağı ile sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

 
09.00 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme
 
09.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Origami Çalışmaları Yapma
 
10.00 TÜRKÇE-5 Metin Yorumlama ve Özetleme, Grafik, Tablo, Çizelge Yorumlama
 
10.20 MATEMATİK-5 Birim Kesirler
 
10.40 İNGİLİZCE-5 Games and Hobbies
 
11.00 TÜRKÇE-6 Çekim Ekleri Soru Çözümü
 
11.20 MATEMATİK-6 Tam Sayılar
 
11.40 İNGİLİZCE-6 Downtown
 
12.00 TÜRKÇE-7 Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Düşünceler
 
12.20 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma
 
12.40 İNGİLİZCE-7 Biographies
 
13.00 TÜRKÇE-8 Anlatım Biçimleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları
 
13.20 MATEMATİK-8 Kareköklü İfadelerle İşlemler
 
13.40 İNGİLİZCE-8 In the Kitchen
 
14.00 TBA TBA Kuşağı
 
14.30 TBA TBA Kuşağı
 
15.00 TBA TBA Kuşağı
 
15.30 TBA TBA Kuşağı
 
16.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Yorumlama ve Özetleme, Grafik, Tablo, Çizelge Yorumlama
 
16.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Birim Kesirler
 
16.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Games and Hobbies
 
17.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Çekim Ekleri Soru Çözümü
 
17.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Tam Sayılar
 
17.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Downtown
 
18.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Düşünceler
 
18.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma
 
18.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Biographies
 
19.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlatım Biçimleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları
 
19.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Kareköklü İfadelerle İşlemler
 
19.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) In the Kitchen
 
20.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
 
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
 
21.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
 
21.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
 
22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Alev ERKİLET

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:03
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OrtaokulEbaYayın AkışıPerşembeTrt Eba Tv
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