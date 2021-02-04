TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.
Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı sabah 09:00’de Metin Türleri Ayırt Etme ile başlıyor ve akşam 22:00’da Yetişkin kuşağı ile sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
09.00 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme
09.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Origami Çalışmaları Yapma
10.00 TÜRKÇE-5 Metin Yorumlama ve Özetleme, Grafik, Tablo, Çizelge Yorumlama
10.20 MATEMATİK-5 Birim Kesirler
10.40 İNGİLİZCE-5 Games and Hobbies
11.00 TÜRKÇE-6 Çekim Ekleri Soru Çözümü
11.20 MATEMATİK-6 Tam Sayılar
11.40 İNGİLİZCE-6 Downtown
12.00 TÜRKÇE-7 Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Düşünceler
12.20 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma
12.40 İNGİLİZCE-7 Biographies
13.00 TÜRKÇE-8 Anlatım Biçimleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları
13.20 MATEMATİK-8 Kareköklü İfadelerle İşlemler
13.40 İNGİLİZCE-8 In the Kitchen
14.00 TBA TBA Kuşağı
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 TBA TBA Kuşağı
15.30 TBA TBA Kuşağı
16.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Yorumlama ve Özetleme, Grafik, Tablo, Çizelge Yorumlama
16.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Birim Kesirler
16.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Games and Hobbies
17.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Çekim Ekleri Soru Çözümü
17.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Tam Sayılar
17.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Downtown
18.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Düşünceler
18.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma
18.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Biographies
19.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlatım Biçimleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları
19.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Kareköklü İfadelerle İşlemler
19.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) In the Kitchen
20.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Alev ERKİLET
TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ
Son Güncelleme: 04.02.2021 00:03