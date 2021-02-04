TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı sabah 09:00’de Metin Türleri Ayırt Etme ile başlıyor ve akşam 22:00’da Yetişkin kuşağı ile sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

09.00 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme

09.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Origami Çalışmaları Yapma

10.00 TÜRKÇE-5 Metin Yorumlama ve Özetleme, Grafik, Tablo, Çizelge Yorumlama

10.20 MATEMATİK-5 Birim Kesirler

10.40 İNGİLİZCE-5 Games and Hobbies

11.00 TÜRKÇE-6 Çekim Ekleri Soru Çözümü

11.20 MATEMATİK-6 Tam Sayılar

11.40 İNGİLİZCE-6 Downtown

12.00 TÜRKÇE-7 Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Düşünceler

12.20 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma

12.40 İNGİLİZCE-7 Biographies

13.00 TÜRKÇE-8 Anlatım Biçimleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları

13.20 MATEMATİK-8 Kareköklü İfadelerle İşlemler

13.40 İNGİLİZCE-8 In the Kitchen

14.00 TBA TBA Kuşağı

14.30 TBA TBA Kuşağı

15.00 TBA TBA Kuşağı

15.30 TBA TBA Kuşağı

16.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Yorumlama ve Özetleme, Grafik, Tablo, Çizelge Yorumlama

16.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Birim Kesirler

16.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Games and Hobbies

17.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Çekim Ekleri Soru Çözümü

17.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Tam Sayılar

17.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Downtown

18.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Düşünceler

18.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma

18.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Biographies

19.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlatım Biçimleri - Düşünceyi Geliştirme Yolları

19.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Kareköklü İfadelerle İşlemler

19.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) In the Kitchen

20.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

21.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

21.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Alev ERKİLET

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