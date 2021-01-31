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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 31.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2020 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazar ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 31 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

11:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

11:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

11:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

12:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

12:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

13:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

13:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

14:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

14:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

15:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

15:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

16:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

16:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

17:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

18:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

18:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

19:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

19:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

20:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

20:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

21:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

21:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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