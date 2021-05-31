İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 31.05.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 31.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaDersEğitimPazartesiYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri
KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri
KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı
KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı
KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı
2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?
2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Senetle kimler para verir?
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Survivor 2021 107. bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Son Yaz dizisinde Metin karakterini Sinan Tuzcu canlandırıyor
Yaşlılık maaşı nereden ödenir? 65 Yaş maaşları eve gönderilir mi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Süper Emeklilik Nedir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
31 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.