TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Cumartesi günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

10.00 TÜRKÇE-5 Yabancı Dillerden Alınmış Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanır

10.20 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme / Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sıralama

10.40 İNGİLİZCE-5 Genel Tekrar ve Soru Çözümü

11.00 TÜRKÇE-6 Yazım Kuralları

11.20 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme / Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

11.40 İNGİLİZCE-6 Genel Tekrar ve Soru Çözümü

12.00 TÜRKÇE-7 Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar - Görsel Yorumlama

12.20 MATEMATİK-7 Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler Çözme / Genel Tekrar

12.40 İNGİLİZCE-7 Genel Tekrar ve Soru Çözümü

13.00 TÜRKÇE-8 Birey ve Toplum Teması

13.20 MATEMATİK-8 Cebirsel İfadeleri Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma / Cebirsel İfadeleri Özdeşliklerden Yararlanarak Çarpanlarına Ayırma

13.40 İNGİLİZCE-8 Genel Tekrar ve Soru Çözümü



14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Yabancı Dillerden Alınmış Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanır14.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme / Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sıralama14.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yazım Kuralları15.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme / Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme15.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar - Görsel Yorumlama16.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler Çözme / Genel Tekrar16.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Birey ve Toplum Teması17.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Cebirsel İfadeleri Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma / Cebirsel İfadeleri Özdeşliklerden Yararlanarak Çarpanlarına Ayırma17.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü

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