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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın bülteninde göze çarpan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak, TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Cumartesi günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

10.00    TÜRKÇE-5    Yabancı Dillerden Alınmış Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanır        
10.20    MATEMATİK-5    Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme / Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sıralama        
10.40    İNGİLİZCE-5    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        
11.00    TÜRKÇE-6    Yazım Kuralları        
11.20    MATEMATİK-6    Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme / Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme        
11.40    İNGİLİZCE-6    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        
12.00    TÜRKÇE-7    Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar - Görsel Yorumlama        
12.20    MATEMATİK-7    Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler Çözme / Genel Tekrar        
12.40    İNGİLİZCE-7    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        
13.00    TÜRKÇE-8    Birey ve Toplum Teması        
13.20    MATEMATİK-8    Cebirsel İfadeleri Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma / Cebirsel İfadeleri Özdeşliklerden Yararlanarak Çarpanlarına Ayırma        
13.40    İNGİLİZCE-8    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        

14.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Yabancı Dillerden Alınmış Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanır        
14.20    MATEMATİK-5 (Tekrar)    Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme / Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sıralama        
14.40    İNGİLİZCE-5 (Tekrar)    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        
15.00    TÜRKÇE-6 (Tekrar)    Yazım Kuralları        
15.20    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme / Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme        
15.40    İNGİLİZCE-6 (Tekrar)    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        
16.00    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar - Görsel Yorumlama        
16.20    MATEMATİK-7 (Tekrar)    Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler Çözme / Genel Tekrar        
16.40    İNGİLİZCE-7 (Tekrar)    Genel Tekrar ve Soru Çözümü        
17.00    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Birey ve Toplum Teması        
17.20    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Cebirsel İfadeleri Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma / Cebirsel İfadeleri Özdeşliklerden Yararlanarak Çarpanlarına Ayırma        
17.40    İNGİLİZCE-8 (Tekrar)    Genel Tekrar ve Soru Çözümü

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01
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Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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