TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Cumartesi günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.
TRT EBA TV ortaokul 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
10.00 TÜRKÇE-5 Yabancı Dillerden Alınmış Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanır
10.20 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme / Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sıralama
10.40 İNGİLİZCE-5 Genel Tekrar ve Soru Çözümü
11.00 TÜRKÇE-6 Yazım Kuralları
11.20 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme / Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
11.40 İNGİLİZCE-6 Genel Tekrar ve Soru Çözümü
12.00 TÜRKÇE-7 Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar - Görsel Yorumlama
12.20 MATEMATİK-7 Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler Çözme / Genel Tekrar
12.40 İNGİLİZCE-7 Genel Tekrar ve Soru Çözümü
13.00 TÜRKÇE-8 Birey ve Toplum Teması
13.20 MATEMATİK-8 Cebirsel İfadeleri Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma / Cebirsel İfadeleri Özdeşliklerden Yararlanarak Çarpanlarına Ayırma
13.40 İNGİLİZCE-8 Genel Tekrar ve Soru Çözümü
14.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme / Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sıralama
14.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yazım Kuralları
15.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları 10, 100, 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme / Sayıların Ondalık Gösterimleriyle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
15.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar - Görsel Yorumlama
16.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler Çözme / Genel Tekrar
16.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Birey ve Toplum Teması
17.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Cebirsel İfadeleri Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma / Cebirsel İfadeleri Özdeşliklerden Yararlanarak Çarpanlarına Ayırma
17.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Genel Tekrar ve Soru Çözümü
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