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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 30 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 30 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

 

TRT EBA TV ortaokul 30 Mart 2021 Salı yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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