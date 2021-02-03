TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
09.00 SOSYAL BİLGİLER Çevremizdeki Teknolojik Ürünleri Sınıflandırma
09.30 MATEMATİK Geometrik Örüntü Kuralı
10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar
10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Kültürel Zenginliğimiz
10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ramazan Orucu ve Önemi
11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Kan Bağışı - Solunum Sistemi
11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Yeni Yurt Anadolu
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namaz Çeşitleri
12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre Bölünmesi: Mitoz
12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları
12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
13.00 FEN BİLİMLERİ-8 DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar
13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 İstiklal Yolculuğu - 2
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
14.00 TBA TBA Kuşağı
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 TBA TBA Kuşağı
15.30 TBA TBA Kuşağı
16.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar
16.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Kültürel Zenginliğimiz
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ramazan Orucu ve Önemi
17.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kan Bağışı - Solunum Sistemi
17.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Yeni Yurt Anadolu
17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Namaz Çeşitleri
18.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre Bölünmesi: Mitoz
18.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
19.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar
19.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) İstiklal Yolculuğu - 2
19.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
20.00 TBA (Tekrar)
20.30 TBA (Tekrar)
21.00 TBA (Tekrar)
21.30 TBA (Tekrar)
22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dyt. Elvan ODABAŞI
09.30 MATEMATİK Geometrik Örüntü Kuralı
10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar
10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Kültürel Zenginliğimiz
10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ramazan Orucu ve Önemi
11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Kan Bağışı - Solunum Sistemi
11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Yeni Yurt Anadolu
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namaz Çeşitleri
12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre Bölünmesi: Mitoz
12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları
12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
13.00 FEN BİLİMLERİ-8 DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar
13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 İstiklal Yolculuğu - 2
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
14.00 TBA TBA Kuşağı
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 TBA TBA Kuşağı
16.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar
16.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Kültürel Zenginliğimiz
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ramazan Orucu ve Önemi
17.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kan Bağışı - Solunum Sistemi
17.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Yeni Yurt Anadolu
17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Namaz Çeşitleri
18.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre Bölünmesi: Mitoz
18.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
19.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar
19.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) İstiklal Yolculuğu - 2
19.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
20.00 TBA (Tekrar)
20.30 TBA (Tekrar)
21.00 TBA (Tekrar)
21.30 TBA (Tekrar)
22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dyt. Elvan ODABAŞI
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Son Güncelleme: 03.02.2021 00:00