TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı



09.30 MATEMATİK Geometrik Örüntü Kuralı

10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar

10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Kültürel Zenginliğimiz

10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ramazan Orucu ve Önemi

11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Kan Bağışı - Solunum Sistemi

11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Yeni Yurt Anadolu

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namaz Çeşitleri

12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre Bölünmesi: Mitoz

12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları

12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

13.00 FEN BİLİMLERİ-8 DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar

13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 İstiklal Yolculuğu - 2

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

14.00 TBA TBA Kuşağı

14.30 TBA TBA Kuşağı

15.00 TBA TBA Kuşağı

15.30 TBA TBA Kuşağı

16.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar

16.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Kültürel Zenginliğimiz

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ramazan Orucu ve Önemi

17.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kan Bağışı - Solunum Sistemi

17.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Yeni Yurt Anadolu

17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Namaz Çeşitleri

18.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre Bölünmesi: Mitoz

18.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları

18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

19.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar

19.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) İstiklal Yolculuğu - 2

19.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

20.00 TBA (Tekrar)

20.30 TBA (Tekrar)

21.00 TBA (Tekrar)

21.30 TBA (Tekrar)

22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dyt. Elvan ODABAŞI 09.00 SOSYAL BİLGİLER Çevremizdeki Teknolojik Ürünleri Sınıflandırma09.30 MATEMATİK Geometrik Örüntü Kuralı10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Kültürel Zenginliğimiz10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ramazan Orucu ve Önemi11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Kan Bağışı - Solunum Sistemi11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Yeni Yurt Anadolu11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namaz Çeşitleri12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre Bölünmesi: Mitoz12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)13.00 FEN BİLİMLERİ-8 DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 İstiklal Yolculuğu - 213.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı14.00 TBA TBA Kuşağı14.30 TBA TBA Kuşağı15.00 TBA TBA Kuşağı15.30 TBA TBA Kuşağı16.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar16.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Kültürel Zenginliğimiz16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ramazan Orucu ve Önemi17.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kan Bağışı - Solunum Sistemi17.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Yeni Yurt Anadolu17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Namaz Çeşitleri18.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre Bölünmesi: Mitoz18.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)19.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar19.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) İstiklal Yolculuğu - 219.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı20.00 TBA (Tekrar)20.30 TBA (Tekrar)21.00 TBA (Tekrar)21.30 TBA (Tekrar)22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dyt. Elvan ODABAŞI