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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 3 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

09.00    SOSYAL BİLGİLER    Çevremizdeki Teknolojik Ürünleri Sınıflandırma        
09.30    MATEMATİK    Geometrik Örüntü Kuralı        
10.00    FEN BİLİMLERİ-5    Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar  
10.20    SOSYAL BİLGİLER-5    Kültürel Zenginliğimiz    
10.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5    Ramazan Orucu ve Önemi   
11.00    FEN BİLİMLERİ-6    Kan Bağışı - Solunum Sistemi    
11.20    SOSYAL BİLGİLER-6    Yeni Yurt Anadolu  
11.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6    Namaz Çeşitleri  
12.00    FEN BİLİMLERİ-7    Hücre Bölünmesi: Mitoz   
12.20    SOSYAL BİLGİLER-7    Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları   
12.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7    Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)    
13.00    FEN BİLİMLERİ-8    DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar   
13.20    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8    İstiklal Yolculuğu - 2   
13.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8    Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı  
14.00    TBA    TBA Kuşağı        
14.30    TBA    TBA Kuşağı        
15.00    TBA    TBA Kuşağı        
15.30    TBA    TBA Kuşağı        
16.00    FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)    Canlılar Dünyası: Bitkiler ve Hayvanlar  
16.20    SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)    Kültürel Zenginliğimiz    
16.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Ramazan Orucu ve Önemi    
17.00    FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)    Kan Bağışı - Solunum Sistemi 
17.20    SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)    Yeni Yurt Anadolu   
17.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)    Namaz Çeşitleri   
18.00    FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)    Hücre Bölünmesi: Mitoz    
18.20    SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)    Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları   
18.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)    Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)    
19.00    FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)    DNA ve Genetik Kod / Genel Tekrar   
19.20    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)    İstiklal Yolculuğu - 2    
19.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)    Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 
20.00    TBA (Tekrar)           
20.30    TBA (Tekrar)           
21.00    TBA (Tekrar)        
21.30    TBA (Tekrar)          
22.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN    Dyt. Elvan ODABAŞI
TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 03.02.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
OrtaokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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