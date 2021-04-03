TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.
Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.
TRT EBA TV ortaokul 21 Mart Pazar yayın akışı
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Son Güncelleme: 03.04.2021 00:01