İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 03.06.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe

08:50İstiklal Marşı

08:50EBA SPOR

09:00TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00ARAPÇA-5 ORTAOKUL

13:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

14:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

15:00TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

15:30MATEMATİK-6 ORTAOKUL

16:00TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

16:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL

17:00TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

17:30MATEMATİK-8 ORTAOKUL

18:00ARAPÇA-5 ORTAOKUL

18:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

19:00TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

19:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

20:00TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

20:30MATEMATİK-6 ORTAOKUL

21:00BİZDEN

21:30TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

22:00MATEMATİK-7 ORTAOKUL

22:30TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

23:00MATEMATİK-8 ORTAOKUL

23:30ARAPÇA-5 ORTAOKUL

00:00ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

00:30Kapanış

3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?
Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?
2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?
2021 MEB LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?
2021 MEB LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?
Halk süt yardımı şartları nelerdir? 2021 Halk süt yardımı başvurusu yap
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Faizsiz hayvan kredisi veren banka var mı? Hayvan kredisi nasıl alınır? 2021 yılında var mı?
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Bugün hangi maçlar var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
Uyanış Büyük Selçuklu neden final yapıyor? Uyanış Büyük Selçuklu final tarihi
Burç tarihleri değişecek mi? NASA'dan tartışılacak açıklama!
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı ve 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti ATV
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
Zorunlu deprem sigortası yıllık mı yoksa aylık mı yaptırılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.