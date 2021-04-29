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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 29 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV ortaokul 29 Nisan 2021  8 Nisan Perşembe yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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OrtaokulEbaYayın AkışıPerşembeTrt Eba Tv
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