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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 29 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Türkçe ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı cumartesi günü yayın akışı akşam 21:40’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 22 Mayıs Pazar yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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