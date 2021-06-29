TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.
EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ortaokul 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı
15:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
15:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
16:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL
16:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
17:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
17:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
18:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL
18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
19:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL
20:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
20:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
21:00 ÖĞRETMENLER ODASI
21:30 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL
22:00 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
22:30 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
23:00 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
23:30 ARAPÇA-6 ORTAOKUL
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