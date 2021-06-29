İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 29.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

15:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

15:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

16:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL

16:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

17:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

18:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

19:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL

19:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

20:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

20:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

21:00 ÖĞRETMENLER ODASI

21:30 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL

22:00 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

22:30 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

23:00 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

23:30 ARAPÇA-6 ORTAOKUL

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?
Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?
Veba Geceleri romanı konusu ve hikayesi nedir? Orhan Pamuk’un son romanı veba geceleri neyi anlatır?
Veba Geceleri romanı konusu ve hikayesi nedir? Orhan Pamuk’un son romanı veba geceleri neyi anlatır?
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün kimin maçı var? 28 Haziran 2021 Pazartesi maç programı
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı
Gönül Dağı dizisi Döndü karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ÇYDD burs başvuru şartları nelerdir? 2021 Güncel ÇYDD burs tutarları
Beyin tümörleri hangi kan gruplarında risklidir?
Tolga Yeşildere kimdir? Tolga Yeşildere hakkında tüm bilgiler
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, ev taşıma görmek ne anlama gelir?
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
İŞKUR, MEK kurslarına katılan vatandaşlara 80 TL ödeme yapacak! İşte MEK başvuru şartları
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.