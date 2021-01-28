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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinde Ocak 28 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor iler başlıyor ve akşam 21:45’de Kapanış ile sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 28 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL

10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-8 ORTAOKUL

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

14:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

15:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

15:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL

16:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

16:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

17:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

17:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL

18:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

18:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

19:00 ARAPÇA-8 ORTAOKUL

19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

20:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

20:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

21:00 ÖĞRETMENLER ODASI

21:45 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:00
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OrtaokulEbaYayın AkışıPerşembeTrt Eba Tv
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