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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 28 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2020 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazartesi ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 

09:50 EBA SPOR

10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

11:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

11:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

11:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

12:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

12:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

13:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

13:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

14:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

14:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

15:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

15:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

16:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

16:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

17:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

18:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

18:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

19:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

19:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

20:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

20:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

21:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

21:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul 28 Mart 2021 8-14 Mart 2021 yayın akışı linki; 

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul

Ders programı: 

https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/ortaokul.pdf


Son Güncelleme: 28.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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