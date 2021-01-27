TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 27 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
09.00 İNGİLİZCE-5 Revision (Tour Around the World)
09.30 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterim / Soru Çözümü
10.00 İNGİLİZCE-6 Revision (Tour Around the World)
10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri
11.00 İNGİLİZCE-7 Revision (Tour Around the World)
11.30 MATEMATİK-7 Genel Tekar / Soru Çözümü
12.00 İNGİLİZCE-8 Practice Time (Units 1 - 5)
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Dinin Temel Gayesi
13.00 ARAPÇA-7 Hava Güneşli
13.30 SOSYAL BİLGİLER Ailesi ve Çevresindeki Millî Kültürü Yansıtan Ögeleri Araştırma
14.00 MATEMATİK Paralarla İlgili Problemleri Çözme
14.30 TBA
15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Soru Çözümü
16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Revision (Tour Around the World)
16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri
17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Revision (Tour Around the World)
17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Genel Tekar / Soru Çözümü
18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Practice Time (Units 1 - 5)
18.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Dinin Temel Gayesi
19.00 ARAPÇA-7 (Tekrar) Hava Güneşli
19.30 SOSYAL BİLGİLER (Tekrar) Ailesi ve Çevresindeki Millî Kültürü Yansıtan Ögeleri Araştırma
20.00 MATEMATİK (Tekrar) Paralarla İlgili Problemleri Çözme
20.30 TBA (Tekrar)
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Elif Taşkın AYTEKİN
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Son Güncelleme: 27.01.2021 00:01