TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 27 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

09.00 İNGİLİZCE-5 Revision (Tour Around the World)

09.30 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterim / Soru Çözümü

10.00 İNGİLİZCE-6 Revision (Tour Around the World)

10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

11.00 İNGİLİZCE-7 Revision (Tour Around the World)

11.30 MATEMATİK-7 Genel Tekar / Soru Çözümü

12.00 İNGİLİZCE-8 Practice Time (Units 1 - 5)

12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Dinin Temel Gayesi

13.00 ARAPÇA-7 Hava Güneşli

13.30 SOSYAL BİLGİLER Ailesi ve Çevresindeki Millî Kültürü Yansıtan Ögeleri Araştırma

14.00 MATEMATİK Paralarla İlgili Problemleri Çözme

14.30 TBA

15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Revision (Tour Around the World) 15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Revision (Tour Around the World)

15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Soru Çözümü

16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Revision (Tour Around the World)

16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Revision (Tour Around the World)

17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Genel Tekar / Soru Çözümü

18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Practice Time (Units 1 - 5)

18.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Dinin Temel Gayesi

19.00 ARAPÇA-7 (Tekrar) Hava Güneşli

19.30 SOSYAL BİLGİLER (Tekrar) Ailesi ve Çevresindeki Millî Kültürü Yansıtan Ögeleri Araştırma

20.00 MATEMATİK (Tekrar) Paralarla İlgili Problemleri Çözme

20.30 TBA (Tekrar)

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Elif Taşkın AYTEKİN