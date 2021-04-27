İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basının ve okurların dikkatini çeken TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 27.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

 

TRT EBA TV ortaokul 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak?
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?
ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı?
ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı?
3 Mayısısta yapılacak sınavlar hangi tarihe ertelendi? 3 Mayısıs MEB sınavları hangi tarihte yapılacak?
3 Mayısısta yapılacak sınavlar hangi tarihe ertelendi? 3 Mayısıs MEB sınavları hangi tarihte yapılacak?

Popüler Haberler

İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Sihirli Annem dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Cemre Demircan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda konuğu şarkıcı Deha Bilimlier kimdir?
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
Ücretsiz VPN en iyi 10 VPN
Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı?
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Nisan 2021 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanal D'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 27 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Nisan 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.