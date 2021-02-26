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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merak ettiği TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.02.2021 00:01
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EbaDersEğitimYayın AkışıOrtaokulCumaTrt Eba Tv
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