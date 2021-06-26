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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 26 Haziran Cumartesi 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Pazar yayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Fen Bilimleri ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Pazar günü yayın akışı akşam 21:40’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 20 Haziran Pazar yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 26.06.2021 00:00
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Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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