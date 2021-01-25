TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.
2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ortaokul 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı
08:50 İstiklal Marşı
08:50 EBA SPOR
09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL
11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL
13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
15:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
15:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
16:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
16:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL
17:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
17:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
18:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
18:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL
19:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL
19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
20:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
21:00 BİZDEN
21:30 Kapanış
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