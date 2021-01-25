TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

08:50 İstiklal Marşı

08:50 EBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

15:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

15:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

16:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

16:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

17:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

17:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

18:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

18:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

19:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

20:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

21:00 BİZDEN

21:30 Kapanış

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