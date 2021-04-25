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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 25-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazar ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 18 Nisan yayın akışı 


 

TRT EBA TV ortaokul 25 Nisan 2021 8-14 Mart 2021 yayın akışı linki; 

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul

Ders programı: 

https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/ortaokul.pdf



Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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