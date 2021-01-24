TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2020 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazar ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 24 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

11:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

11:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

11:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

12:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

12:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

13:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

13:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

14:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

14:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

15:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

15:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

16:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

16:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

17:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

18:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

18:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

19:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

19:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

20:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

20:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

21:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

21:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:00 Kapanış

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