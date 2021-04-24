TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Pazar yayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Fen Bilimleri ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Pazar günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 18 Nisan Pazar yayın akışı

09:50EBA SPOR

10:00HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

11:00HS FEN BİLİMLERİ-6

11:20HS SOSYAL BİLGİLER-6

11:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:00HS FEN BİLİMLERİ-7

12:20HS SOSYAL BİLGİLER-7

12:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:00LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

13:20LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

13:40LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:00HS FEN BİLİMLERİ-5

14:20HS SOSYAL BİLGİLER-5

14:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:00HS FEN BİLİMLERİ-6

15:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:00HS FEN BİLİMLERİ-7

16:20HS SOSYAL BİLGİLER-7

16:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:00LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

17:20LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:40LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:00HS FEN BİLİMLERİ-5

18:20HS SOSYAL BİLGİLER-5

18:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:00HS FEN BİLİMLERİ-6

19:20HS SOSYAL BİLGİLER-6

19:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:00HS FEN BİLİMLERİ-7

20:20HS SOSYAL BİLGİLER-7

20:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:00LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

21:20LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

21:40LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:00Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ