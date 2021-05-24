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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merakla takibe aldığı TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 24 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 24 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01
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EbaDersEğitimPazartesiYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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