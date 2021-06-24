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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin yeni gelişmeler, 24.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV ortaokul 24 Haziran 2021  6 Mayıs Perşembe yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 24.06.2021 00:01
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OrtaokulEbaYayın AkışıPerşembeTrt Eba Tv
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