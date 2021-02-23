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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 23.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

 

TRT EBA TV ortaokul 23 Şubat 2021 Salı yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:01
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EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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