İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Cumartesi günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 23 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 HS TÜRKÇE-5

10:20 HS MATEMATİK-5

10:40 HS İNGİLİZCE-5

10:50 OKUL ARA

11:00 HS TÜRKÇE-6

11:20 HS MATEMATİK-6

11:40 HS İNGİLİZCE-6

11:50 OKUL ARA

12:00 HS TÜRKÇE-7

12:20 HS MATEMATİK-7

12:40 HS İNGİLİZCE-7

12:50 OKUL ARA

13:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

13:50 OKUL ARA

14:00 HS TÜRKÇE-5

14:20 HS MATEMATİK-5

14:40 HS İNGİLİZCE-5

14:50 OKUL ARA

15:00 HS TÜRKÇE-6

15:20 HS MATEMATİK-6

15:40 HS İNGİLİZCE-6

15:50 OKUL ARA

16:00 HS TÜRKÇE-7

16:20 HS MATEMATİK-7

16:40 HS İNGİLİZCE-7

16:50 OKUL ARA

17:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

17:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

17:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

17:50 OKUL ARA

18:00 HS TÜRKÇE-5

18:20 HS MATEMATİK-5

18:40 HS İNGİLİZCE-5

18:50 OKUL ARA

19:00 HS TÜRKÇE-6

19:20 HS MATEMATİK-6

19:40 HS İNGİLİZCE-6

19:50 OKUL ARA

20:00 HS TÜRKÇE-7

20:20 HS MATEMATİK-7

20:40 HS İNGİLİZCE-7

20:50 OKUL ARA

21:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

21:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

21:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

21:50 OKUL ARA

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Bakan Ziya Selçuk:'15 Şubat’tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz'
Bakan Ziya Selçuk:'15 Şubat’tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz'
Ziya Selçuk, velilere
Ziya Selçuk, velilere "Takdir Belgesi" ile teşekkür etti
MEB duyurdu! Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı
MEB duyurdu! Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı
MEB Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar!
MEB Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Popüler Haberler

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Ocak 2021 Pazar
Seksenler dizisi Gülden’i kim canlandırıyor? Ayşe Tolga'nın biyografisi
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Rüyada para alma görmek neye işaret eder?
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Ocak KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
İnekbank ve sütbank nedir, nasıl para kazanılır?
Altın ne kadar oldu? 24 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 24 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ocak 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 24 Ocak 2021 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2019–2020 MEB Okullar ne zaman açılacak ? MEB Eğitim yılı okul takvimi
1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
Blu TV Yarım Kalan Aşklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş 7-1 Kocaelispor Hazırlık Maç özeti ve golleri
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Ocak 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Atv canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Güncel gümüş fiyatları 24 Ocak 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Ocak 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.