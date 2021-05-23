TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı
13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
TRT EBA TV ortaokul 10 Mayıs Pazartesi 2021 yayın akışı linki;
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul
Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01