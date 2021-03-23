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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

 

TRT EBA TV ortaokul 23 Mart 2021 Salı yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 00:00
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EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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