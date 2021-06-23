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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 23-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 23 Haziran 2021 16 Haziran Çarşamba yayın akışı


 

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 23.06.2021 00:00
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OrtaokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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