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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili en yeni detaylar 20 Mart 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Pazar yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50'de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Pazar günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 13 Mart Cumartesi yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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