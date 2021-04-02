İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 02-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

00:30

Kapanış

09:50

EBA SPOR

10:00

HS TÜRKÇE-5

10:20

HS MATEMATİK-5

10:40

HS İNGİLİZCE-5

11:00

HS TÜRKÇE-6

11:20

HS MATEMATİK-6

11:40

HS İNGİLİZCE-6

12:00

HS TÜRKÇE-7

12:20

HS MATEMATİK-7

12:40

HS İNGİLİZCE-7

13:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14:00

HS TÜRKÇE-5

14:20

HS MATEMATİK-5

14:40

HS İNGİLİZCE-5

15:00

HS TÜRKÇE-6

15:20

HS MATEMATİK-6

15:40

HS İNGİLİZCE-6

16:00

HS TÜRKÇE-7

16:20

HS MATEMATİK-7

16:40

HS İNGİLİZCE-7

17:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

17:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

17:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

18:00

HS TÜRKÇE-5

18:20

HS MATEMATİK-5

18:40

HS İNGİLİZCE-5

19:00

HS TÜRKÇE-6

19:20

HS MATEMATİK-6

19:40

HS İNGİLİZCE-6

20:00

HS TÜRKÇE-7

20:20

HS MATEMATİK-7

20:40

HS İNGİLİZCE-7

21:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

21:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

21:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

22:00

Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaDersEğitimYayın AkışıOrtaokulCumaTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Nisan 2021
Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Hepsi Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli yaşı kaç?
Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Exxen Konuşanlar nasıl izlenir?
3003 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2021
Star TV Akrep dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Akıncı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir?
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Gerçek adı ne? Ümit Erdim oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Mert Tekin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Anıl Tetik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.