TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazar ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 26 Nisan yayın akışı
08:50 İstiklal Marşı
08:50 EBA SPOR
09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL
11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL
13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
14:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
15:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
16:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
16:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
17:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
17:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL
18:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL
18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
19:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
19:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
20:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
20:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL
21:00 BİZDEN
21:30 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
22:00 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
22:30 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
23:00M ATEMATİK-8 ORTAOKUL
23:30 ARAPÇA-5 ORTAOKUL
00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
00:30 Kapanış