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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde dikkat çeken TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberini 02.05.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazar ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 26 Nisan yayın akışı 

08:50 İstiklal Marşı

08:50 EBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

14:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

15:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

15:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

16:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

16:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

17:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

17:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

18:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

19:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

19:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

20:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

20:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

21:00 BİZDEN

21:30 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

22:00 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

22:30 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

23:00M ATEMATİK-8 ORTAOKUL

23:30 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

00:30 Kapanış


 

TRT EBA TV ortaokul 26 Nisan 2021 yayın akışı linki; 

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul

Ders programı: 

https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/ortaokul.pdf



Son Güncelleme: 02.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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