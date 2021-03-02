TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 2 Mart 2021 Salı yayın akışı

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