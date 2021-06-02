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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merak ettiği 2 Haziran 2021 Çarşamba günü gündeme gelen TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 02-06-2021 tarihli haberimizde TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “2 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba

08:50İstiklal Marşı

08:50EBA SPOR

09:00TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00ARAPÇA-5 ORTAOKUL

13:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

14:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

15:00TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

15:30MATEMATİK-6 ORTAOKUL

16:00TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

16:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL

17:00TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

17:30MATEMATİK-8 ORTAOKUL

18:00ARAPÇA-5 ORTAOKUL

18:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

19:00TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

19:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

20:00TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

20:30MATEMATİK-6 ORTAOKUL

21:00BİZDEN

21:30TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

22:00MATEMATİK-7 ORTAOKUL

22:30TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

23:00MATEMATİK-8 ORTAOKUL

23:30ARAPÇA-5 ORTAOKUL

00:00ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

00:30Kapanış

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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