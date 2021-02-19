TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

öğrencilerTV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

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