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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en sıcak ayrıntılar 19.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:04
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:04
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EbaDersEğitimYayın AkışıOrtaokulCumaTrt Eba Tv
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