TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı sabah 09:00’de Metin Türleri Ayırt Etme ile başlıyor ve akşam 22:00’da Yetişkin kuşağı ile sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
08:50EBA SPOR
09:00ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE-ORTAOKUL
09:30ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ-ORTAOKUL
10:00HS FEN BİLİMLERİ-5
10:20HS SOSYAL BİLGİLER-5
10:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
11:00HS FEN BİLİMLERİ-6
11:20HS SOSYAL BİLGİLER-6
11:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
12:00HS FEN BİLİMLERİ-7
12:20HS SOSYAL BİLGİLER-7
12:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
13:00LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
13:20LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
13:40LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
14:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
16:00HS FEN BİLİMLERİ-5
16:20HS SOSYAL BİLGİLER-5
16:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
17:00HS FEN BİLİMLERİ-6
17:20HS SOSYAL BİLGİLER-6
17:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
18:00HS FEN BİLİMLERİ-7
18:20HS SOSYAL BİLGİLER-7
18:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
19:00LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
19:20LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
19:40LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
20:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
22:00BİZDEN
22:30Kapanış
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Son Güncelleme: 18.02.2021 00:01