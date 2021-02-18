TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı sabah 09:00’de Metin Türleri Ayırt Etme ile başlıyor ve akşam 22:00’da Yetişkin kuşağı ile sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

08:50 EBA SPOR 09:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE-ORTAOKUL 09:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ-ORTAOKUL 10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5 10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5 10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 11:00 HS FEN BİLİMLERİ-6 11:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6 11:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 12:00 HS FEN BİLİMLERİ-7 12:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7 12:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 13:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8 13:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 13:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 14:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ 16:00 HS FEN BİLİMLERİ-5 16:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5 16:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 17:00 HS FEN BİLİMLERİ-6 17:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6 17:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 18:00 HS FEN BİLİMLERİ-7 18:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7 18:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 19:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8 19:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 19:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 20:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ 22:00 BİZDEN 22:30 Kapanış

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