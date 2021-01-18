İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 18 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

08:50 İstiklal Marşı

08:50 EBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

15:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

15:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

16:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

16:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

17:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

17:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

18:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

18:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

19:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

20:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

21:00 BİZDEN

21:30 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaDersEğitimPazartesiYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!
TRT EBA TV 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı Belli Oldu
TRT EBA TV 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı Belli Oldu
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarını açıkladı
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarını açıkladı
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Popüler Haberler

TRT Spor canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Netflix Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler? 5. Sezon fragmanı yayınlandı!
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2020 Steam indirim tarihleri
Yeni kimliklerde cilt ve seri no'lar nerede yazıyor? Neden cilt ve seri no kimlikte yok?
Enes Batur Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de
Seksenler dizisi yeni bölümleri ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon kanalı ve oyuncuları!
Eminem’in Things Get Worse şarkısında yayınlanmayan Rihanna dissi
Öğretmen dizisi yeni bölüm var mı, yok mu? 1 Nisan Fox Tv Öğretmen dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?
Yasak Elma dizisinin 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm özeti
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Ocak KYK burs yatma tarihleri
Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Kademeli olarak mı açılacak?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan neden yok, ÇGHB'dan ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.