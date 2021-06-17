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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 17 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe

08:50 EBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE -5 ORTAOKUL

09:30 MATEMATİK -5 ORTAOKUL

10:00 İNGİLİZCE -6 ORTAOKUL

10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -6 ORTAOKUL

11:00 İNGİLİZCE -7 ORTAOKUL

11:30 MATEMATİK -7 ORTAOKUL

12:00 İNGİLİZCE -8 ORTAOKUL

12:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA -7 ORTAOKUL

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

14:00 İNGİLİZCE -5 ORTAOKUL

14:30 MATEMATİK -5 ORTAOKUL

15:00 İNGİLİZCE -6 ORTAOKUL

15:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -6 ORTAOKUL

16:00 İNGİLİZCE -7 ORTAOKUL

16:30 MATEMATİK -7 ORTAOKUL

17:00 İNGİLİZCE -8 ORTAOKUL

17:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -8 ORTAOKUL

18:00 ARAPÇA -7 ORTAOKUL

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

19:00 İNGİLİZCE -5 ORTAOKUL

19:30 MATEMATİK -5 ORTAOKUL

20:00 İNGİLİZCE -6 ORTAOKUL

20:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -6 ORTAOKUL

21:00 HAZIR MISIN?

21:30 İNGİLİZCE -7 ORTAOKUL

22:00 MATEMATİK -7 ORTAOKUL

22:30 İNGİLİZCE -8 ORTAOKUL

23:00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -8 ORTAOKUL

23:30 ARAPÇA -7 ORTAOKUL

00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

00:30 KAPANIŞ

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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