TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe
08:50 EBA SPOR
09:00 İNGİLİZCE -5 ORTAOKUL
09:30 MATEMATİK -5 ORTAOKUL
10:00 İNGİLİZCE -6 ORTAOKUL
10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -6 ORTAOKUL
11:00 İNGİLİZCE -7 ORTAOKUL
11:30 MATEMATİK -7 ORTAOKUL
12:00 İNGİLİZCE -8 ORTAOKUL
12:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA -7 ORTAOKUL
13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
14:00 İNGİLİZCE -5 ORTAOKUL
14:30 MATEMATİK -5 ORTAOKUL
15:00 İNGİLİZCE -6 ORTAOKUL
15:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -6 ORTAOKUL
16:00 İNGİLİZCE -7 ORTAOKUL
16:30 MATEMATİK -7 ORTAOKUL
17:00 İNGİLİZCE -8 ORTAOKUL
17:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -8 ORTAOKUL
18:00 ARAPÇA -7 ORTAOKUL
19:00 İNGİLİZCE -5 ORTAOKUL
19:30 MATEMATİK -5 ORTAOKUL
20:00 İNGİLİZCE -6 ORTAOKUL
20:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -6 ORTAOKUL
21:00 HAZIR MISIN?
21:30 İNGİLİZCE -7 ORTAOKUL
22:00 MATEMATİK -7 ORTAOKUL
22:30 İNGİLİZCE -8 ORTAOKUL
23:00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ -8 ORTAOKUL
23:30 ARAPÇA -7 ORTAOKUL
00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
00:30 KAPANIŞ
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MH
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul canlı yayın
TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…