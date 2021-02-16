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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

16 Şubat Salı 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 16 Şubat 2021 Salı tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı

09.00    ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

09.30    ÖZEL EĞİTİM FEN BİLİMLERİ      

10.00    HS TÜRKÇE-5        

10.20    HS MATEMATİK-5

10.40    HS İNGİLİZCE-5

11.00    HS TÜRKÇE-6        

11.20    HS MATEMATİK-6

11.40   HS İNGİLİZCE-6

12.00    HS TÜRKÇE-7       

12.20    HS MATEMATİK-7

12.40    HS İNGİLİZCE-7

13.00    LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8      

13.20    LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13.40    LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8      

14.00    TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ    

16.00    HS TÜRKÇE-5

16.20    HS MATEMATİK-5

16.40    HS İNGİLİZCE-5    

17.00    HS TÜRKÇE-6    

17.20    HS MATEMATİK-6

17.40    HS İNGİLİZCE-6

18.00   HS TÜRKÇE-7    

18.20    HS MATEMATİK-7

18.40     HS İNGİLİZCE-7

19.00    LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

19.20    LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

19.40   LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8     

20.00   TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ    

22.00   ÖĞRETMENLER ODASI 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:00
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EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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