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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:21
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Cumartesi günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 16 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 HS TÜRKÇE-5

10:20 HS MATEMATİK-5

10:40 HS İNGİLİZCE-5

10:50 OKUL ARA

11:00 HS TÜRKÇE-6

11:20 HS MATEMATİK-6

11:40 HS İNGİLİZCE-6

11:50 OKUL ARA

12:00 HS TÜRKÇE-7

12:20 HS MATEMATİK-7

12:40 HS İNGİLİZCE-7

12:50 OKUL ARA

13:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

13:50 OKUL ARA

14:00 HS TÜRKÇE-5

14:20 HS MATEMATİK-5

14:40 HS İNGİLİZCE-5

14:50 OKUL ARA

15:00 HS TÜRKÇE-6

15:20 HS MATEMATİK-6

15:40 HS İNGİLİZCE-6

15:50 OKUL ARA

16:00 HS TÜRKÇE-7

16:20 HS MATEMATİK-7

16:40 HS İNGİLİZCE-7

16:50 OKUL ARA

17:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

17:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

17:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

17:50 OKUL ARA

18:00 HS TÜRKÇE-5

18:20 HS MATEMATİK-5

18:40 HS İNGİLİZCE-5

18:50 OKUL ARA

19:00 HS TÜRKÇE-6

19:20 HS MATEMATİK-6

19:40 HS İNGİLİZCE-6

19:50 OKUL ARA

20:00 HS TÜRKÇE-7

20:20 HS MATEMATİK-7

20:40 HS İNGİLİZCE-7

20:50 OKUL ARA

21:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

21:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

21:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

21:50 OKUL ARA

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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