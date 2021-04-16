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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 16 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

00:30

Kapanış

09:50

EBA SPOR

10:00

HS TÜRKÇE-5

10:20

HS MATEMATİK-5

10:40

HS İNGİLİZCE-5

11:00

HS TÜRKÇE-6

11:20

HS MATEMATİK-6

11:40

HS İNGİLİZCE-6

12:00

HS TÜRKÇE-7

12:20

HS MATEMATİK-7

12:40

HS İNGİLİZCE-7

13:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14:00

HS TÜRKÇE-5

14:20

HS MATEMATİK-5

14:40

HS İNGİLİZCE-5

15:00

HS TÜRKÇE-6

15:20

HS MATEMATİK-6

15:40

HS İNGİLİZCE-6

16:00

HS TÜRKÇE-7

16:20

HS MATEMATİK-7

16:40

HS İNGİLİZCE-7

17:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

17:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

17:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

18:00

HS TÜRKÇE-5

18:20

HS MATEMATİK-5

18:40

HS İNGİLİZCE-5

19:00

HS TÜRKÇE-6

19:20

HS MATEMATİK-6

19:40

HS İNGİLİZCE-6

20:00

HS TÜRKÇE-7

20:20

HS MATEMATİK-7

20:40

HS İNGİLİZCE-7

21:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

21:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

21:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

22:00

Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:00
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EbaDersEğitimYayın AkışıOrtaokulCumaTrt Eba Tv
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