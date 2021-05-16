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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 16 Mayıs 2021 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 16 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı 

 

08:50 İstiklal Marşı

08:50 EBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

14:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

15:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

15:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

16:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

16:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

17:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

17:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

18:00 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

19:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

19:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

20:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

20:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

21:00 BİZDEN

21:30 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

22:00 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

22:30 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

23:00 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

23:30 ARAPÇA-5 ORTAOKUL

00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

00:30 Kapanış

 


 

TRT EBA TV ortaokul 10 Mayıs Pazartesi  2021 yayın akışı linki; 

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul

  

Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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