İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde kritik haberler arasında yer alan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 16.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

 

TRT EBA TV ortaokul 16 Mart 2021 Salı yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaEğitimOrtaokulYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 AÖL ders seçimi son tarihi
2021 AÖL ders seçimi son tarihi
 2021 İBB öğrenci burs ne zaman hesaplara yatacak?
 2021 İBB öğrenci burs ne zaman hesaplara yatacak?
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri

Popüler Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?
Altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 16 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 16 Mart 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 16 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mart 2021 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 16 Mart 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Mart 2021 Salı
Teşkilat dizisi Zayed (Mehmet Usta) kimdir?
Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2021
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
16 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kahve Falında Z harfi görmek ne anlama gelir? Falda Z harfi görmenin anlamı
Kanal D 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı
Yaralı Kalbim 40. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.