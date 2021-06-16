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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizde TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba

 

08:50 EBA SPOR

09:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL

09:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

10:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

10:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

11:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL

11:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

12:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

12:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

14:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL

14:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

15:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

15:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

16:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL

16:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

17:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

18:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

19:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL

19:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

20:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

20:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

21:0 0ÖĞRETMENLER ODASI

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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