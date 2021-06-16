TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba
08:50 EBA SPOR
09:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL
09:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
10:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
10:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
11:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL
11:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
12:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
12:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL
13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
14:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL
14:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
15:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
15:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
16:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL
16:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
17:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
18:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL
18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
19:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL
19:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
20:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
20:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
21:0 0ÖĞRETMENLER ODASI
16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MH
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul canlı yayın
TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.
16 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…