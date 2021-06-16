TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 16 Haziran 2021 2 Haziran Çarşamba yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

09:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

10:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL

11:00İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

11:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

12:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL

13:00ARAPÇA-7 ORTAOKUL

13:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

14:00İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

14:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

15:00İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

15:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL

16:00İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

16:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL

17:00İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

17:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL

18:00ARAPÇA-7 ORTAOKUL

18:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

19:00İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

19:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL

20:00İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

20:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL

21:00HAZIR MISIN?

21:30İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

22:00MATEMATİK-7 ORTAOKUL

22:30İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

23:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL

23:30ARAPÇA-7 ORTAOKUL

00:00ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

00:30KAPANIŞ