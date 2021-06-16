TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 16 Haziran 2021 2 Haziran Çarşamba yayın akışı
08:50EBA SPOR
09:00İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
09:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL
10:00İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
10:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL
11:00İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
11:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL
12:00İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
12:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
13:00ARAPÇA-7 ORTAOKUL
13:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
14:00İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
14:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL
15:00İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
16:00İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
16:30MATEMATİK-7 ORTAOKUL
17:00İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
17:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
18:00ARAPÇA-7 ORTAOKUL
18:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
19:00İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
19:30MATEMATİK-5 ORTAOKUL
20:00İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
20:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL
21:00HAZIR MISIN?
21:30İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
22:00MATEMATİK-7 ORTAOKUL
22:30İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
23:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
23:30ARAPÇA-7 ORTAOKUL
00:00ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
00:30KAPANIŞ