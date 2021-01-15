TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ortaokul 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
09.00 İNGİLİZCE-5 Tour Around the World (Unit 5)
09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Isı ve Sıcaklık
10.00 İNGİLİZCE-6 Tour Around the World (Unit 5)
10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Yoğunluk
11.00 İNGİLİZCE-7 Tour Around the World (Unit 5)
11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Moleküller
12.00 İNGİLİZCE-8 Practice Time (Units 1 - 5)
12.30 FEN BİLİMLERİ-8 pH Kavramı
13.00 TBA TBA Kuşağı
13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Randevulara Uyma
14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Renkler, Sebzeler, Meyveler, Giysiler ve Ev Eşyaları Diyalogları
14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-15
15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 5)
15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Isı ve Sıcaklık
16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 5)
16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Yoğunluk
17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 5)
17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Moleküller
18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Practice Time (Units 1 - 5)
18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) pH Kavramı
19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Randevulara Uyma
20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler, Sebzeler, Meyveler, Giysiler ve Ev Eşyaları Diyalogları
20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-15
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
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