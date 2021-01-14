TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.
Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor iler başlıyor ve akşam 21:45’de Kapanış ile sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
08:50 EBA SPOR
09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL
10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL
11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL
12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA-8 ORTAOKUL
13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
15:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
15:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL
16:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL
16:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL
17:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL
17:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 ORTAOKUL
18:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL
18:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL
19:00 ARAPÇA-8 ORTAOKUL
19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
20:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
20:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
21:00 ÖĞRETMENLER ODASI
21:45 Kapanış
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