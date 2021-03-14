İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 14.03.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2020 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazartesi ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 14 Mart 2021 8-14 Mart 2021 yayın akışı linki; 

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul

Ders programı: 

https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/ortaokul.pdf


Son Güncelleme: 14.03.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri
18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?
18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?
AÖF sınavları online olarak mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu
AÖF sınavları online olarak mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu
2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı
2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı
MEB 2. yazılı sınavlar yapılacak mı?
MEB 2. yazılı sınavlar yapılacak mı?
AÖL Açık Lise ders seçimleri ne zaman başlıyor? MEB Açık Lise ders seçim tarihleri
AÖL Açık Lise ders seçimleri ne zaman başlıyor? MEB Açık Lise ders seçim tarihleri

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
Steam indirim günleri ne zaman? 2021 Steam indirim tarihleri
Survivor 2021 47. bölüm fragmanı 14 mart 2021 Pazar
Gönül Dağı 20. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
Kuzey Yıldızı 55. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kuzey Yıldızı son bölüm Show TV canlı izle
Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
6199 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 6199 nitelik kodu özel şartı nedir?
Maraşlı dizisinde Oğuz karakterine Mert Ateş hayat veriyor
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2021 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
Günlük burç yorumları 10 Mart 2021 Çarşamba
2021 Ziraat bankası ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve başvuru sorgulama işlemleri
2021 Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve vizyon tarihi
15-21 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.