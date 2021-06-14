İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 14 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi

09:50 EBA SPOR

10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

10:50 OKUL ARA

11:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

11:40 HS FEN BİLİMLERİ-6

12:00 HS SOSYAL BİLGİLER-6

12:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:30 OKUL ARA

12:40 HS FEN BİLİMLERİ-7

13:00 HS SOSYAL BİLGİLER-7

13:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:30 OKUL ARA

13:40 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

14:00 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

14:20 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:30 OKUL ARA

14:40 HS FEN BİLİMLERİ-5

15:00 HS SOSYAL BİLGİLER-5

15:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:30 OKUL ARA

15:40 HS FEN BİLİMLERİ-6

16:00 HS SOSYAL BİLGİLER-6

16:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:30 OKUL ARA

16:40 HS FEN BİLİMLERİ-7

17:00 HS SOSYAL BİLGİLER-7

17:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:30 OKUL ARA

17:40 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

18:00 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

18:20 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:30 OKUL ARA

18:40 HS FEN BİLİMLERİ-5

19:00 HS SOSYAL BİLGİLER-5

19:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:30 OKUL ARA

19:40 HS FEN BİLİMLERİ-6

20:00 HS SOSYAL BİLGİLER-6

20:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:30 OKUL ARA

20:40 HS FEN BİLİMLERİ-7

21:00 HS SOSYAL BİLGİLER-7

21:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:30 OKUL ARA

21:40 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

22:00 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

22:20 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:30 OKUL ARA

22:40 Kapanış

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 14.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli?
Kanal D Yüzleşme başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
14 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında ne var?
Fox TV 14 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışında ne var?
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç?
İkindi namazı nasıl kılınır?
Akrep dizisi Berna karakterini kim canlandırıyor? Başak Daşman biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Onur Can Özcan nasıl öldü?
ATV 13 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Namazın farzları nelerdir?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışında ne var?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.