TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “14 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi
09:50 EBA SPOR
10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5
10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5
10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
10:50 OKUL ARA
11:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
11:40 HS FEN BİLİMLERİ-6
12:00 HS SOSYAL BİLGİLER-6
12:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
12:30 OKUL ARA
12:40 HS FEN BİLİMLERİ-7
13:00 HS SOSYAL BİLGİLER-7
13:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
13:30 OKUL ARA
13:40 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
14:00 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
14:20 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
14:30 OKUL ARA
14:40 HS FEN BİLİMLERİ-5
15:00 HS SOSYAL BİLGİLER-5
15:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
15:30 OKUL ARA
15:40 HS FEN BİLİMLERİ-6
16:00 HS SOSYAL BİLGİLER-6
16:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
16:30 OKUL ARA
16:40 HS FEN BİLİMLERİ-7
17:00 HS SOSYAL BİLGİLER-7
17:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
17:40 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
18:00 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
18:20 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
18:30 OKUL ARA
18:40 HS FEN BİLİMLERİ-5
19:00 HS SOSYAL BİLGİLER-5
19:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
19:30 OKUL ARA
19:40 HS FEN BİLİMLERİ-6
20:00 HS SOSYAL BİLGİLER-6
20:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
20:30 OKUL ARA
20:40 HS FEN BİLİMLERİ-7
21:00 HS SOSYAL BİLGİLER-7
21:20 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
21:30 OKUL ARA
21:40 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
22:00 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
22:20 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
22:30 OKUL ARA
22:40 Kapanış
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MH
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın
TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.
14 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…